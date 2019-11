Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruchsserie aufgeklärt - Pärchen in Untersuchungshaft

Flensburg (ots)

Das Pärchen war seit Ende 2017 immer wieder in Flensburg und Umland auf Einbruchstour, nun sitzt es in Haft. Am vergangenen Donnerstag (14.11.19) wurden ein 27-jähriger Mann und seine 21-jährige Freundin festgenommen. Die junge Frau wurde bei einem Diebstahl in einer Bäckerei in Kiel auf frischer Tat ertappt. Über sie kam die Polizei auch auf die Spur des zweiten Tatverdächtigen, der kurze Zeit später im gemeinsamen Unterschlupf in Schönberg festgenommen werden konnte.

Nun müssen sie sich für eine Reihe von Einbrüchen in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern verantworten. Allein in Flensburg und Umgebung kann man dem Pärchen über zehn Taten nachweisen. Dabei ging das Duo oft sehr rücksichtslos vor. Im Oktober 2018 versuchten die beiden in eine Wohnung im Flensburg Stadtteil Engelsby einzubrechen, wurden dabei jedoch gestört. Auf der Flucht wurden Zeugen eine Treppe heruntergestoßen und bespuckt.

Bei einem weiteren Einbruch in eine Wohnung in Flensburg-Mürwik im Februar 2019 wurden insgesamt 2500 Euro Bargeld sowie Schmuck entwendet. Auch in Harrislee und Glücksburg kam es zu Taten, die die Ermittler des Kommissariats 7 der Kriminalpolizei Flensburg dem Pärchen aufgrund von Spuren und Zeugenaussagen zuordnen konnten.

Bei ihren Taten gingen die beiden stets auf die gleiche Weise vor: Zunächst verschafften sie sich Zugang zu den Treppenhäusern der Mehrfamilienhäuser und klingelten an der jeweils ausgewählten Wohnung. Wenn niemand öffnete, wurde versucht, die unverschlossene Wohnungstür mit einer Art Checkkarte zu öffnen. Es wurde dann nach Bargeld, EC-Karten und Schmuck gesucht.

Bei den entwendeten EC-Karten wurden oft auch die dazugehörigen PINs aufgefunden, sodass es anschließend zu Bargeldabhebungen von den Konten der Geschädigten kam, ehe der Einbruch überhaupt von diesen bemerkt wurde.

Dem Einbrecherpärchen konnten auch in Schleswig und darüber hinaus in ganz Deutschland Einbrüche nachgewiesen werden, sodass sie bereits mit Haftbefehlen auch aus anderen Bundesländern wegen gleichgelagerter Taten gesucht wurden. Nun sitzen beide in Untersuchungshaft.

Die Polizei weist aus diesem Anlass darauf hin, dass auch bei kurzem Verlassen der Wohnung die Tür stets abgeschlossen und nicht nur zugezogen werden sollte. Darüber hinaus sollten EC-Karte und PIN immer getrennt aufbewahrt werden, dies gilt auch in den eigenen vier Wänden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell