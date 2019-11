Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Drogenplantage in einer Wohnung entdeckt

Schleswig (ots)

Aufmerksame Handwerker meldeten am Dienstag (19.11.19) Marihuanageruch in einem Mehrfamilienhaus im Norden Schleswigs. Eine sofort eingeleitete Überprüfung der Kriminalpolizei Schleswig bestätigte den Verdacht und führte zu der Wohnung eines 27-jährigen Mannes. Das Schlafzimmer der kleinen Wohnung war mit einer professionellen Cannabis-Aufzuchtanlage ausgestattet. In der in Betrieb befindlichen Anlage wurden diverse kurz vor der Ernte stehende Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt. Ferner beschlagnahmten die Beamten fast zwei Kilogramm konsumfertiges Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro.

Die Polizeibeamten stellten die komplette Aufzuchtanlage sicher und nahmen den tatverdächtigen 27-Jährigen vorläufig fest. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und gab in seiner Vernehmung an, mit dem Betäubungsmittelhandel seine Sozialleistungen aufzustocken und so seine Wohnung finanzieren zu können. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

