Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Jugendliche mit Anscheinswaffen provozieren Polizeieinsatz

Bocholt (ots)

Zeugen machten am Donnerstagabend auf drei 14-jährige Jungen aufmerksam, die zu Fuß auf der Industriestraße in Richtung Innenstadt unterwegs waren und eine Waffe bei sich trugen. Als Polizeibeamte eintrafen, hielt einer der Jungen eine Waffe in der Hand. Da es sich augenscheinlich um eine scharfe Waffe handelte, wurden die Jungen aus Eigensicherungsgründen mit gezogener Dienstwaffe angesprochen und anschließend fixiert. Die Polizisten fanden eine weitere Waffe. Bei näherer Überprüfung der Gegenstände stellten die Beamten fest, dass es sich um Softairwaffen handelt. Da das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist, leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz ein. Die drei Jungen wurden den Eltern übergeben.

