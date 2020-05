POL-LB: Schwerverletzter Radfahrer in Weil der Stadt; 12-Jähriger in Weil der Stadt bei Unfall schwer verletzt; 25-Jähriger in Gärtringen vorläufig festgenommen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weil der Stadt: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 60-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 19:15 Uhr auf der Landesstraße 343 in einen Unfall verwickelt worden war. Zwischen Weil der Stadt und Möttlingen wollte ein 44-jähriger Mann mit einem VW Passat nach links auf die Kreisstraße 1021 in Richtung Simmozheim abbiegen. Beim Abbiegemanöver übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 60-jährige Radler prallte zunächst auf die Motorhaube des Wagens, danach gegen die Windschutzscheibe und flog dann weiter in Richtung Fahrbahnrand, wo er schlussendlich schwer verletzt liegen blieb. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Weil der Stadt-Merklingen: 12-Jähriger in Unfall verwickelt

Ein Schwerverletzter und 100 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 18:00 Uhr im Ortsteil Merklingen zugetragen hat. Eine 52-jährige Frau befuhr mit einem VW die Industriestraße in Richtung Mittlere Straße. Auf Höhe eines Getränkemarktes fuhr plötzlich ein 12-jähriger Junge mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn ein. Da die Sicht durch einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger stark eingeschränkt war, war das Einfahren des Jungens für die Frau mutmaßlich nicht erkennbar. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung seitens der 52-Jährigen konnte ein Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer nicht mehr vermieden werden. Der Junge prallte gegen die rechte Fahrzeugseite, wurde anschließend abgewiesen und vom Fahrzeug überrollt. Mit einem Rettungshubschrauber musste der schwerverletzte 12-Jährige schließlich in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gärtringen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 25-Jähriger rechnen, der in der Nacht zum Freitag einer Polizeistreife aufgefallen war. Der junge Mann fuhr gegen 00:10 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße / Rohrweg in Gärtringen mit einem Fahrrad ohne Licht. Aufgrund dieser Feststellung musste sich der Radfahrer einer Personenkontrolle unterziehen. Da der 25-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, sollten er und seine mitgeführten Sachen durchsucht werden. Nach mehrmaligen Aufforderungen seine Jacken- und Hosentaschen zu leeren, holte er aus seiner Jackentasche ein Mobiltelefon hervor. Er beabsichtigte offenbar jemanden anzurufen. Eine Beamtin wollte dies unterbinden und versuchte ihm das Telefon abzunehmen. Gegen die Wegnahme wehrte sich der Mann vehement und wollte die Polizistin wegstoßen. Zusammen mit ihrem Kollegen gelang es schließlich den 25-Jährigen zu Boden zu bringen und mit Unterstützung einer hinzugezogenen Streife den Querulanten Handschließen anzulegen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zum Polizeirevier Herrenberg gebracht und dort durchsucht. Hierbei fanden die Beamten eine kleine Menge an Betäubungsmitteln, die in der Unterhose des Mannes eingenäht waren. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten nochmals eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der 25-Jährige wurde letztendlich erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Widerstandshandlung niemand verletzt.

