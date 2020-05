Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Baumaschine gestohlen; Bietigheim-Bissingen: Mit Schusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Bietigheim-Bissingen: Baumaschine gestohlen

Zwischen Montag und Donnerstagmittag haben Unbekannte von einer Baustelle in der Borsigstraße eine Betonglättmaschine samt Glättteller im Wert von etwa 2.500 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Mit Schusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 12:15 Uhr im Bereich Stuttgarter Straße / Großingersheimer Straße ereignet hat. Ein 62-jähriger Motorradfahrer war auf der Auwiesenbrücke in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und hielt zusammen mit dem Fahrer eines weißen SUV an der dortigen Ampel an. Beide bogen nach links ab und zur selben Zeit fuhr der Fahrer eines silbernen Kleinwagens aus Richtung Bahnhof kommend in den Kreuzungsbereich ein und bog in die Großingersheimer Straße ab. Der Motorradfahrer folgte ihm, fuhr im stockenden Verkehr neben den Kleinwagen und sprach den Fahrer auf sein Verhalten an. In der Folge soll ihn der 20-Jährige mit einer Pistole bedroht haben, die er aus dem Handschuhfach seines Wagens geholt habe. Nachdem der junge Mann weitergefahren war, habe ihn der Motorradfahrer nochmals zum Anhalten aufgefordert, bevor er schließlich zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen fuhr. Im Zuge der weiteren Maßnahmen trafen Polizeibeamte den 20-Jährigen zu Hause an. Er stellte den Vorgang jedoch anders dar. Die Schusswaffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelt, wurde in seinem Pkw aufgefunden und beschlagnahmt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere auch der Fahrer des weißen SUV, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

