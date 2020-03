Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durstige Diebe/Geldbörse gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Diebe brechen einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Glatzer Straße auf uns stehlen acht! Kästen Mineralwasser.

Am gestrigen Morgen (in der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr) wurde einer 62-jährigen Lüdenscheiderin bei Einkäufen in der Innenstadt die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche gestohlen. Sie stellte den Verlust in der Kölner Straße fest. Hinweise zu den Dieben nimmt ebenfalls die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

