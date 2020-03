Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhütte

Altena (ots)

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einer Hütte im Garten an der Mühlenrameder Straße u.a. ein Fernsehgerät, einen Schraubendreher, einen Tacker sowie persönliche Kleinteile. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen zum Abtransport der Beute nimmt die Polizei in Altena entgegen.

