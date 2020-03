Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stecken PKW in Brand und fliehen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten letzte Nacht, 2.15 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand an der Schillerstraße ausrücken. Eine Zeugin hatte zuvor ein Knallen gehört. Sie schaute nach und sah darauf unmittelbar zwei Verdächtige davon rennen. Sekunden später stand der dort geparkte Toyota FJ Cruiser in Flammen. Es entstand fünfstelliger Sachschaden. Die Flüchtigen werden als "Jugendlich" beschrieben. Sie hätten dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen getragen und seien circa 175 cm groß gewesen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief bisher ergebnislos. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Die Polizei Lüdenscheid sucht Zeugen. Hinweise an 02351/9099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell