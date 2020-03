Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: iPhone geklaut/Anhänger entwendet/Geldbörsendiebstahl/Männer belästigen Frau

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter einen Telekom-Shop in der Wermingser Straße und entwendeten in einem günstigen Augenblick zwei iPhones, die mittels Kabel gegen Diebstahl gesichert waren. Die Täter rissen die Kabel ab und flüchteten in die Fußgängerzone.

Innerhalb der vergangenen acht Wochen entwendeten unbekannte Diebe den doppelachsigen "Brenderup" Anhänger, blaue Plane, mit dem Kennzeichen MK-OK 533 von einem Firmenparkplatz Am Hofe. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Am gestrigen Mittag gegen 11.15 Uhr stellte eine 79-jährige Iserlohnerin fest, dass man ihr aus ihrer Handtasche im Bereich der Vinckestraße bei Einkäufen die Geldbörse entwendet hatte. Sachdienliche Hinweise zu den vermeintlichen Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13 Uhr, stieg eine 49-jährige Frau aus ihrem Fahrzeug in der Brinkhofstraße. Während des Aussteigens kamen unvermittelt zwei Männer und fassten sie von hinten an und berührten sie unsittlich im Brustbereich. Als sich die Geschädigte wehrte, liefen die beiden Täter in Richtung An Pater und Nonne davon. Die Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die beiden Unholde können bislang lediglich als Männer, die größer als 165 cm sind, beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell