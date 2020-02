Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach) Polizei informiert Autobesitzer wegen Hochwasser 3.2.20, 3 Uhr

Schiltach (ots)

Wegen des stark ansteigenden Pegels der Kinzig in der vergangenen Nacht musste die Polizei gegen 3 Uhr nachts in Schiltach vier Autobesitzer benachrichtigen, deren Fahrzeuge in der Nähe des Flusses geparkt waren. Das Wasser stieg bereits bis unter die Karossiere und die Autos drohten weggeschwemmt zu werden. Eine auswärtige Autobesitzerin konnte nicht mehr rechtzeitig wegfahren, so dass ihr Seat sicherheitshalber auf Anordnung der Polizei abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell