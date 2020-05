Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brandbombe bei Baggerarbeiten freigelegt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen im Rahmen der Streife von Verantwortlichen einer sich in der Blumenmahdenstraße befindlichen Baustelle angesprochen. Dort wurde bei Straßenbauarbeiten, die dort derzeit zwischen den Einmündungen Nauklerstraße und Eisenacher Straße stattfinden, eine Brandbombe bei Baggerarbeiten freigelegt. Der Erdaushub mitsamt der Brandbombe war bereits zuvor durch den Bagger auf einen bereitstehenden Lkw abgeladen worden. Beim Abladen wurde die Brandbombe erst im Aushub bemerkt. Die Arbeiten an der Baustelle wurden sofort eingestellt und die Baustelle geräumt. Vor Ort war die Feuerwehr Sindelfingen mit fünf Fahrzeugen und dreißig Einsatzkräften. Vorsorglich wurden ein Notarztfahrzeug und zwei Rettungwagen in Bereitschaft versetzt. Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde der Gegenstand als Phosphorbrandbombe identifiziert. Der Gegenstand wird am frühen Abend gesichert durch diesen abtransportiert. Der Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen war vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zu vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

