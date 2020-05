Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: 16-Jähriger stürzt in Steinbruch

Ludwigsburg (ots)

Erhebliche Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher am Mittwochabend beim Sturz in den alten Steinbruch in Gäufelden-Öschelbronn zugezogen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich der 16-Jährige mit einer Bekannten auf einem Wiesengrundstück oberhalb des Steinbruchs aufgehalten und dort Alkohol konsumiert. Beim Austreten stürzte er gegen 18:30 Uhr an der Steinbruchkannte mehrere Meter in die Tiefe und blieb in einem Gebüsch liegen. Seine Begleiterin setzte sofort einen Notruf ab und Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten zum Steinbruch aus. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Jugendliche von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Rettungseinsatz waren neben der Hubschrauberbesatzung 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gäufelden, sechs Rettungsdienstmitarbeiter und ein Notarzt sowie drei Streifenbesatzungen der Polizei beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell