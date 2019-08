Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Querende Radfahrerin an Ampel übersehen (77/1908)

Speyer (ots)

19.08.2019, 16:55 Uhr

Am Montag gegen 16:55 Uhr kam es in der Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe des dortigen Netto-Marktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 56jährige Radfahrerin aus Speyer fuhr an der dortigen, für sie "Grün" zeigenden Ampelanlage, über die Straße. Eine 83jährige Frau aus Speyer befuhr zu gleichem Zeitpunkt in ihrem Hyundai Getz die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße und übersah an der Ampelanlage das für sie zeigende "Rotlicht". Sie erfasste in der Folge die querende Radfahrerin, welche zu Sturz kam und sich hierbei mehrere Schürfwunden zuzog. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete die lediglich leicht verletzte Radfahrerin. An Pkw und Fahrrad entstand durch den Zusammenstoß ein Gesamtschaden von ca. 1400 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell