Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1603

Erdmannhausen: 80-Jährige auf E-Bike bei Verkehrsunfall verletzt; BAB 81

Freiberg am Neckar: Alkoholisierter fährt beim Fahrstreifenwechsel gegen Lkw

Ludwigsburg (ots)

K1603 / Erdmannhausen: 80-Jährige auf E-Bike bei Verkehrsunfall verletzt

Auf der Kreisstraße 1603 kam es am Mittwoch gegen 16:05 Uhr zwischen Erdmannhausen und Affalterbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Kreisstraße von Affalterbach kommend nach Erdmannhausen. Auf Höhe eines Bauernhofes wollte eine 80-Jährige mit ihrem E-Bike die Straße überqueren und übersah dabei vermutlich den Pkw. Der 18-Jährige versuchte anscheinend noch einen Unfall durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen zu vermeiden, konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Fahrzeug das Hinterrad des E-Bikes erfasste. Bei dem anschließenden Sturz wurde die 80-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Durch die Ausweichbewegung geriet der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug eine angrenzende Hecke und kam erst auf einem dahinter liegenden Getreidefeld zum Stillstand. Der 18-Jährige wurde dabei nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt.

BAB 81 / Freiberg am Neckar: Alkoholisierter fährt beim Fahrstreifenwechsel gegen Lkw

Ein 51-Jähriger war mit seinem Fiat auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er am Mittwoch gegen 18:05 Uhr beim Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursachte. Der Mann wollte vor der dortigen Baustelle nach rechts wechseln und übersah dabei offensichtlich einen neben ihm fahrenden Sattelzug. In der Folge kollidierte der Fiat mit dem Auflieger und wurde an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch feststellen, so dass sich der 51-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Es bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro.

