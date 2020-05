Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Steinheim an der Murr gesucht; Einbruch in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstagvormittag in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 10:00 Uhr und 11.00 Uhr war ein Mazda auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Dort wurde der Wagen durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme entdeckten Polizeibeamte blaue Lackantragungen an dem Mazda. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbruch in Fachgeschäft

Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 08:30 Uhr in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Myliusstraße in Ludwigsburg. Dort hebelte er gewaltsam die Zugangstür zu einem Fachgeschäft auf. Nachdem er sich anschließend in die Räumlichkeiten begeben hatte, entwendete er aus einer vorgefundenen Ladenkasse eine niedrige dreistellige Bargeldsumme. Der Dieb suchte schlussendlich mit der Beute das Weite und hinterließ an der Tür einen Sachschaden von rund 500 Euro. Obendrein wurde an der Hausfassade festgestellt, dass eine Schaufensterscheibe mutmaßlich durch einen Tritt beschädigt worden war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Inwiefern die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben?

