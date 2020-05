Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Linienbus kollidiert mit geöffneter Fahrzeugtür ; Erdmannhausen: Nachtragsmeldung zu "Übergriff auf Feldweg - Zeugen gesucht" vom 04.05.2020: Gesuchter meldet sich bei Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Linienbus kollidiert mit geöffneter Fahrzeugtür

Nachdem eine 27-Jährige am Montag gegen 16:50 Uhr in der Grönerstraße in Ludwigsburg die Fahrertür ihres Opels zum Aussteigen öffnete, kam es in der Folge zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Ende drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Frau parkte ihren Wagen in einer Parkbucht und wollte das Fahrzeug gerade verlassen, als in diesem Moment ein Linienbus an dem Opel vorbeifuhr und gegen die soeben geöffnete Fahrertür stieß. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrertür am Opel deformiert und die dazugehörige Scheibe zersplitterte. Die Glassplitter flogen gegen einen vor dem Opel geparkten Peugeot, dessen linke Seite dadurch beschädigt wurde. Auch der Linienbus trug Schäden davon. So zerbrach die Frontscheibe auf der rechten Seite und die Stoßstange wurde eingedrückt. Insgesamt wurde der Sachschaden auf 12.000 Euro geschätzt. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Erdmannhausen: Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung "Übergriff auf Feldweg - Zeugen gesucht" vom 04.05.2020: Gesuchter meldet sich bei Polizei

Wir berichteten zunächst am Montag um 15:20 Uhr in einer Pressemitteilung über einen Vorfall auf einem Feldweg bei Erdmannhausen. Zwischenzeitlich hat sich der gesuchte Mann beim Polizeirevier Marbach gemeldet und schilderte den Vorfall aus seiner Sicht. Demnach sei es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu seinem Nachteil gekommen. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern noch an. Zur Aufklärung der Tat bittet das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900 0 erneut um Zeugenhinweise.

