BAB 81 und 831 / Stuttgart: Unfallflucht - weißer PKW gesucht

Nach einer Unfallflucht auf der Überleitungsstrecke von der Bundesautobahn 81 auf die Bundesautobahn 8 im Bereich der Stuttgarter Aussichtsplattform "Bernhartshöhe" am Dienstag gegen 15.00 Uhr sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, noch Zeugen. Eine 48 Jahre alte Subaru-Lenkerin hatte zunächst die BAB 81 von Böblingen kommend befahren und wechselte im Kreuz Stuttgart auf die Überleitung zur BAB 8 Richtung Karlsruhe. Mit ihr war auf derselben zweispurigen Strecke ein noch unbekannter LKW-Lenker unterwegs. Kurz bevor die Überleitung auf die BAB 8 trifft, wird auch die BAB 831 von Stuttgart kommend übergeleitet. Ein noch unbekannter PKW-Lenker, der aus Richtung Stuttgart kam, wechselte im weiteren Verlauf von der BAB 831 auf die Überleitung und setzte sich wohl direkt vor den LKW. Anschließend wechselte er mutmaßlich auf die linke Spur, worauf die dort fahrende Subaru-Fahrerin stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen musste. Der unbekannte PKW-Lenker und auch der LKW-Fahrer setzten ihre Fahrt anschließend unbeirrt in Richtung der BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe fort. Bei dem PKW soll es sich um ein weißes Fahrzeug der Marke Hyundai oder Toyota mit Böblinger Kennzeichen (BB-) gehandelt haben. Am LKW waren mutmaßlich ausländische Kennzeichen angebracht. Auf der Plane des LKW befand sich die Aufschrift eines Nutzfahrzeugebauunternehmens. Der am Subaru entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

BAB 81 / Stuttgart: Sattelzug nach Auffahrunfall weitergefahren

Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und - Zuffenhausen ereignete sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Auffahrunfall, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, noch Zeugen sucht. Ein 41 Jahre alter LKW-Fahrer, der in Richtung Heilbronn unterwegs war, bemerkte vermutlich zu spät, dass sich kurz vor Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ein Stau gebildet hatte. Aufgrund dessen stieß er mit einem derzeit noch unbekannten vorausfahrenden Sattelzug zusammen. Der LKW war nicht mehr fahrbereit, so dass es dem 41-Jährige lediglich noch möglich war, den LKW in einen Baustellenbereich ausrollen zu lassen. Der Fahrer des Sattelzugs hatte den Unfall möglicherweise gar nicht bemerkt und fuhr schließlich weiter. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Insbesondere bittet die Polizei den Sattelzuglenker sich zu melden.

