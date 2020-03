Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In den Gegenverkehr geraten; Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): In den Gegenverkehr geraten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Stuhlsteige ereignet hat. Ein 53-Jähriger war gegen 7.10 Uhr mit seinem 3er BMW auf der L 382/Stuhlsteige aufwärts in Richtung Sonnenbühl-Genkingen unterwegs. Im Verlauf einer enger werdenden Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn zu weit nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur seitlichen streifenden Kollision mit einem entgegenkommenden Iveco Kleintransporter, dessen 49-jähriger Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, den Unfall zu vermeiden. Während der Transporter-Fahrer leicht verletzt wurde, musste der Unfallverursacher von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus dem BMW befreit werden. Ein Rettungswagen brachte beide nachfolgend ins Krankenhaus. Während der 49-Jährige dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Stuhlsteige bis 9.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Tübingen (TÜ): Sachbeschädigung durch Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Zahlreiche Gebäudefassaden, Garagentore und einen Stromverteilerkasten haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Tübinger Südstadt mit Parolen beschmiert. Zwischen 21.30 Uhr und 6.15 Uhr besprühten die Täter nach derzeitigem Stand etwa 20 Objekte mit Farbe. Bereits in der Nacht zuvor war es in der Gartenstraße und am Eugenplatz zu Farbschmierereien gekommen. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, konnten mehrere Personen beobachtet werden, die im Bereich der Gartenstraße Gegenstände in den Neckar geworfen hatten. Wie sich im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen herausstellte, handelte es sich dabei um Sprühschablonen mit deren Hilfe kurz zuvor ein Gebäude in der Gartenstraße beschmiert worden war. Die Höhe der Sachschäden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

