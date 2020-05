Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Korntal-Münchingen; Vorfahrtsverletzung in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, nachdem er am Dienstag gegen 10:55 Uhr in der Marktstraße in Münchingen einen geparkten Mercedes gestreift hatte. Der Mercedes war auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Unfallverursacher eventuell um einen 60 bis 70 Jahre alten Mann handeln, der mit einem graugrünen Mercedes / E-Klasse unterwegs war. Möglicherweise ist der Wagen im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Steinheim an der Murr: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi die Industriestraße in Richtung Murr. Im Kreuzungsbereich zur Wahlwiesenstraße übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 54-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Die Autos blieben trotz Schäden noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

