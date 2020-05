Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 48-Jähriger beleidigt und bedroht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis mehrerer Zeugen fuhren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg am Mittwochnachmittag in den Rosenackerweg in Ludwigsburg-Eglosheim. Laut Aussage der Mitteiler soll an der Örtlichkeit ein Mann bedroht worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 15:30 Uhr ein 48-Jähriger seinen Pkw auf dem Besucherparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts abgestellt. Ebenfalls vor dem Geschäft geparkt, war ein weißer Transporter mit Kofferaufbau, in dem sich ein bislang unbekannter Mann befand. Als der Unbekannte den 48-jährigen Autofahrer erblickt hatte, soll er plötzlich aus dem Transporter ausgestiegen und aus derzeit unbekannten Gründen in aggressiver Haltung auf ihn zugegangen sein. Zudem soll der Transporter-Fahrer den 48-Jährigen noch beleidigt haben. Der 48-Jährige zeigte jedoch keinerlei Reaktion auf das Geschehen, ließ den Querulanten stehen und ging in den Lebensmittelmarkt. Als er seine Einkäufe getätigt hatte und zum Fahrzeug zurückgekehrt war, befand sich der Unbekannte in der Fahrerkabine seines Transporters. Dort soll er einen länglichen Gegenstand, mutmaßlich ein Messer, in der Hand gehalten und in Richtung des 48-Jährigen Stichbewegungen in der Luft ausgeführt haben. Anschließend fuhr der Unbekannte, der etwa 40 Jahre alt ist, schwarze Haare und eine dickliche Statur hat, mit dem weißen Transporter, vermutlich mit polnischer Zulassung, in Richtung B 27 / Bietigheim-Bissingen davon. Dabei soll er noch eine rote Ampel an der Kreuzung Rosenackerweg / Frankfurter Straße missachtet haben. Aufgrund des Vorfalls sucht die Polizei nun nach Zeugen. Insbesondere wird ein Mann als Zeuge gesucht, der vor Ort mit seinem Mobiltelefon Lichtbilder vom Fahrzeug des Flüchtenden gefertigt haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353, entgegen.

