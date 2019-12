Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht an Weihnachten

Wittlich (ots)

Schöne Bescherung an Weihnachten. In der Zeit vom Dienstag, 24.12.2019, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 25.12.2019 05:15 Uhr, wurde durch den Fahrer eines blauen Ford C-Max beim Wenden oder Rückwärtsfahren das Schaufenster eines Frischemarktes in der Burgstraße in Wittlich zerstört. Der Fahrer des Fahrzeuges flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu diesem Vorfall machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

