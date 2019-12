Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwarzenborn (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 22.12.19 - 24.12.2019, in ein Einfamilienhaus in der Wittlicher Straße in Schwarzenborn einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Vorhaben. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell