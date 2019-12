Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Irmenach (ots)

Am Abend des 23.12.2019 kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Irmenach, Zum Acker. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Terrassenfenster Zugang zum Wohnhaus. Nachdem das Wohnzimmer oberflächlich durchsucht wurde, verließen die Täter das Anwesen ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell.

