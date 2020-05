Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Auffahrunfall hat einen Schwerverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 05:25 Uhr auf der BAB 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. In Fahrtrichtung Karlsruhe befand sich ein 62-Jähriger, der am Steuer eines Mercedes saß, auf der Verbindungsrampe zur BAB 81 in Richtung Heilbronn. Dort übersah er vermutlich ein Stauende und fuhr auf das Heck einer 29-jährigen Opel-Lenkerin auf. Durch den Aufprall erlitt der 62-jährige Fahrer schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Wagen war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

