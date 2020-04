Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Norden - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz bei Real in Norden, Glückauf, kam es zwischen Freitagvormittag, 24.04.2020, und Samstagmittag, 25.04.2020, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter PKW Audi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR verursacht. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

