Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Brand einer Hecke

Altkreis Norden (ots)

Norden - Brand einer Hecke: Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es in der Nacht zu Sonntag, 26.04.2020, in Norden zu einem Heckenbrand. Ein Anwohner im Olmühlenweg hatte den Brand einer Totholzhecke entdeckt und die Leitstelle informiert. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Eine Brandstiftung wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell