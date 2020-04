POL-AUR: Presemitteilunhg der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Sonntag, den 26.04.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen Westermoordorf - Betrunkener Fahrradfahrer In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt einer Streifenbesatzung gegen 03:30 Uhr an der Halbemonder Straße in Westermoordorf ein Fahrradfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 29-jährigen Mannes aus Rechtsupweg stellen die Beamten nicht unerheblichen Alkoholeinfluss fest. Eine Blutentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Großheide - Getankt und nicht bezahlt Ein 20-jähriger Mann aus Großheide betankt am Samstagabend gegen 17:50 Uhr während er mit seinem Handy telefoniert seinen Audi A4 an einer Tankstelle in Großheide im Wert von knapp 35 Euro. Anschließend fährt er weiter ohne zu bezahlen. Die herbeigerufene Polizei fährt die Halteranschrift an. Dort öffnet der sichtlich peinlich berührte junge Mann die Tür und entschuldigt sich für sein Fehlverhalten. Er sei Stammkunde an dieser Tankstelle und habe das Bezahlen schlicht vergessen. Das holte er unverzüglich nach. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Bedrohung mit Messer Am Sonntagmorgen um 00:25 Uhr bedrohte ein amtsbekannter, alkoholisierter 26-jähriger Wittmunder in der Nähe des Schützenplatzes in Wittmund eine 19-jährige Bekannte unter Vorhalt eines Messers. Der Grund dafür ist noch unklar. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Täter wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Neben dem Einhandmesser konnten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auffinden und beschlagnahmen. Gegen den Täter wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Beleidigung von Polizeibeamten Im Rahmen eines vorangegangenen Einsatzes am Samstagabend gegen 22:30 Uhr in der Brandenburger Straße in Wittmund beleidigte ein amtsbekannter und alkoholisierter 16-jähriger Jugendlicher aus dem Raum Rhauderfehn die eingesetzten Beamten derart übel, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Wohngruppe zugeführt.

Sonstiges Wittmund - Verstoß gegen die Allgemeinverfügung zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona Virus Zum wiederholten Male kontrollierten Beamte des PK Wittmund eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 16-17 Jahren aus den Landkreisen Wittmund und Leer. Aufgrund ihrer Uneinsichtigkeit, was das bestehende Kontaktverbot aus der gültigen Allgemeinverfügung angeht, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Wittmund möchte in diesem Rahmen die Bevölkerung noch einmal auf die bestehenden Regelungen zum Schutz vor dem Corona Virus hinweisen. Etwaige Verstöße werden seitens der Polizei bei niedriger Einschreitschwelle konsequent verfolgt und entsprechende Straf- oder Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

