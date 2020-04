Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raubüberfall auf Tankstelle geklärt Norderney - Unfallflucht

Norden - Raubüberfall auf Tankstelle geklärt Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Am Montag, 20.04.2020, war es abends zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Norden, Norddeicher Straße gekommen. Zwei Personen hatten dabei unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert, wir berichteten. Durch die Norder Polizei konnte der Fall geklärt werden. Tatverdächtig ist hierzu ein polizeilich einschlägig bekanntes Pärchen aus Norden, weiblich 28 und männlich 38 Jahre alt. Die beiden Täter wurden dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich Untersuchsuchungshaftbefehle erließ.

Norderney - Unfallflucht: Am Dienstag, 21.04.2020, kam es zwischen 13.30 Uhr und 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße. Zu der Zeit stand dort ein PKW Audi im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen den Audi gefahren und hatte dadurch an dem Fahrzeug einen Schaden von ca. 2.000,- EUR verursacht. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney, 04932/92980, zu melden.

