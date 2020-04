Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Tödlicher Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Tödlicher Unfall: Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 11.30 Uhr der Leitstelle eine liegende Person auf einer Grünfläche in Upschört am Ems-Jade-Wanderweg. Polizei und Rettungsdienst wurden verständigt und fuhren unverzüglich den Einsatzort an. Als die Polizei eintraf, wurde durch den Rettungsdienst und den alarmierten Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber gekommen war, eine Reanimation der Person durchgeführt. Diese verlief jedoch ohne Erfolg, so dass diese Person noch an der Unfallstelle verstarb. Daneben befand sich ein Leichtkraftrad. Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass der 21-jährige als Motorradfahrer mit seinem Motocrossbike der Marke KTM die Grünfläche befuhr und dabei die Dammstelle eines wasserführenden Grabens übersah. Das Krad fuhr dagegen, wodurch der 21-jährige sich tödliche Verletzungen zuzog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell