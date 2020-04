Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Krummhörn - Verkehrsunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 13.40 Uhr. Die 23-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr in Uttum den Wirtschaftsweg 'Zum Hochsitz', als ein Hase die Fahrbahn querte. Die Fahrerin versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und geriet dabei mit ihrem Fahrzeug in einen Graben. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Die örtliche Feuerwehr wurde eingesetzt, da die 21-jährige sich nicht allein aus dem Fahrzeug befreien konnte. Der Sachschaden wird auf 1.000,- EUR geschätzt.

