POL-AUR: Esens - Sachbeschädigung an PKW Holtgast - Unfallflucht

Esens - Sachbeschädigung an PKW: In der Nacht zu Mittwoch, 20.04.2020, wurde in Esens ein PKW zerkratzt. Der angegangene VW Golf stand zur Tatzeit in einer Einfahrt und wurde von unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR entstand. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Esens, 04971/92718110, erbeten.

Holtgast - Unfallflucht: Auf der Norder Landstraße in Holtgast kam es am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei beachtete der Fahrer eines derzeit unbekannten PKW in Holtgast die Straße Coldewind und beachtete beim Einfahren in die vorfahrtberechtigte Norder Landstraße nicht die Vorfahrt eines PKW Mazda. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, woraufhin der Unfallverursacher nicht anhielt sondern von der Unfallstelle in Richtung Esens flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens, 04971/92718110, zu melden.

