Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Verkehrsunfall:

Altkreis Norden (ots)

Norderney - Verkehrsunfall: In Norderney kam es am Mittwoch, 22.04.2020, gegen 08.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hafenstraße und Windjammerkai. Dabei hatte der 30-jährige Fahrer eines VW Crafter die Vorfahrt eines Renault Kangoo missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 30-jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war. Ein Strafverfahren wurde daher gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell