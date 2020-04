Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw in Brand geraten, Katalysator entwendet, Warnung vor betrügerischen Angeboten im Internet

Reutlingen (ots)

Diebstahl von Katalysator (Zeugenaufruf)

Zwischen Samstag, elf Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, hat ein Unbekannter den Katalysator eines in der Humboldstraße geparkten Fahrzeugs ausgebaut und entwendet. Das fehlende Teil ersetzte er mit einem Schlauch, vermutlich um zu verhindern, dass der Diebstahl durch das laute Auspuffgeräusch frühzeitig entdeckt wird. Der entstandene Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Reutlingen-Nord, Telefon 07121/9611-0, zu melden. (rn)

Landkreis Reutlingen - Vorsicht vor betrügerischen Angeboten im Internet

Die Polizei warnt vor Betrügern, die auf der Internetpräsenz eines bekannten Online-Händlers über zuvor gehackte Verkäuferprofile nicht existente Waren in betrügerischer Absicht anbieten. Die Kriminellen gehen offenbar folgendermaßen vor: Zunächst wird über eine Spam-Mail mittels Spionagesoftware das Händlerprofil gehackt. Über den Account werden in der Folge Waren gegen Vorkasse angeboten, aber natürlich nie geliefert. Durch die Täter werden die Zugangsdaten des gehackten Händlerprofils geändert, so dass der betroffene Händler keinen Zugang mehr zu seinem Account hat.

Vor einigen Tagen wurde der Verkaufs-Account eines im Landkreis Reutlingen ansässigen Sanitär- und Heizungshandels auf der Internetseite eines Versandhandels gehackt. Seither werden über den Account nicht existente, segmentfremde Waren, wie z.B. Spiegelreflexkameras, zu auffallend günstigen Preisen angeboten. Etwaige Kunden werden aufgefordert, den Kaufpreis vorab auf ein ausländisches Konto - in vorliegendem Fall in Spanien - zu überweisen. Nach ersten Erkenntnissen gingen über den gehackten Account zahlreiche Bestellungen für Waren ein, die die betroffene Firma nie angeboten hat. Wie viele Käufer eventuell bereits Geld an die Betrüger überwiesen haben und nun vergeblich auf die Übersendung der angeblichen Waren warten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und rät:

-Nutzen Sie beim Kauf stets alle Möglichkeiten der Käuferabsicherung.

-Machen Sie möglichst vom Rechnungskauf Gebrauch und seien Sie vorsichtig bei Bezahlungen per Vorkasse.

-Vergleichen Sie beim Kauf von Waren über einen Internetversandhandel das Warenangebot mit dem Verkäuferprofil.

-Seien Sie misstrauisch, wenn die Ware auffallend preiswert erscheint und/oder Sie zur Überweisung auf ein ausländisches Konto aufgefordert werden.

-Zahlreiche weitere Tipps gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter www.bsi.de. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Lkw-Brand

Ein technischer Defekt ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand im Motorraum einer Sattelzugmaschine am Mittwochvormittag auf der Kirchheimer Straße. Der Fahrer des mit Erdaushub beladenen Sattelzugs war gegen 10.15 Uhr auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als plötzlich der Motor der Zugmaschine zu stottern begann und aussetzte. Beim Aussteigen bemerkte er Rauch und Flammen aus dem Motorraum zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger aufsteigen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten etwa 20.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Sattelzug musste nachfolgend mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Straße bis in die Mittagsstunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (cw)

