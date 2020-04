Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sexueller Übergriff; Diebstahl von Baustellenmaterial, Handy geraubt

Reutlingen (ots)

Beim Einfahren nicht aufgepasst

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Straße Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 49-Jähriger wollte kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorrad von einer unübersichtlichen Einfahrt in die Straße Am Heilbrunnen nach links einbiegen. Dazu tastete er sich langsam in die Straße ein, übersah dabei aber einen Ford Mustang, der auf der bevorrechtigten Straße in Richtung Efeu unterwegs war. Dessen 23-jähriger Fahrer bemerkte die quer auf Fahrbahn stehende BMW zu spät. Trotz einer Notbremsung kam es noch zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der Biker samt seiner Maschine auf die Fahrbahn kippte. Der 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. (cw)

Reutlingen (RT): Aus rollendem Auto ausgestiegen

Schwer verletzt wurde eine 80-jährige Beifahrerin bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf einem Kundenparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße ereignet hat. Eine 53-Jährige hatte dort ihren Audi auf dem leicht abschüssigen Parkplatz abgestellt und war ausgestiegen. Weil sie ihren Wagen aber nicht gesichert hatte, begann dieser zu rollen. Währenddessen versuchte die Beifahrerin aus dem rollenden Wagen auszusteigen, wobei sie stürzte und so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Audi prallte nachfolgend gegen einen geparkten Kleintransporter und kam dort zum Stehen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den eine 48-Jährige am Dienstagabend an der Kreuzung Hauptstraße / Im Täle verursacht hat. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Toyota auf der Hauptstraße in Richtung Oberweiler unterwegs. Ohne auf die Verkehrsregeln zu achten, fuhr sie in die Kreuzung zur Straße Im Täle / Im Beckenwasen ein. Ein vorfahrtsberechtigter 59-Jähriger, der mit seinem VW Passat von rechts aus der Straße Im Täle heranfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 20.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Toyota war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Dettingen (RT): Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Dettingen entstanden, als ein betrunkener Pkw-Lenker gegen ein geparktes Fahrzeug gekracht ist. Der 32-Jährige war um 16.15 Uhr mit einem 5er BMW in der Karlstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung fuhr er frontal ins Heck eines geparkten Volvo. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass dem Unfallverursacher die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der BMW musste abgeschleppt werden. (ms)

Eningen (RT): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 20-Jähriger war mit einem Porsche kurz vor 16 Uhr von einem Feldweg nach links auf die Arbachtalstraße eingefahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Nissan eines 52 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß zog sich der Nissan-Lenker leichte Verletzungen zu. Er benötigte keine ärztliche Versorgung. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Sexueller Übergriff auf dem Friedhof Bernhausen - Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort (Zeugenaufruf)

Offenbar mit dem Ziel, sie zu vergewaltigen, hat eine Unbekannter am späten Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, in Bernhausen auf dem zwischen Friedensstraße und Nürtinger Straße gelegenen Friedhof eine Frau angegriffen. Die 35-Jährige war um 22.56 Uhr mit der S-Bahn aus Stuttgart am Bahnhof Bernhausen angekommen. Zu Fuß wollte sie den Friedhof in Richtung Nürtinger Straße durchqueren. Auf dem Friedhofsgelände kam plötzlich ein Mann auf sie zu, weshalb die Frau wegrannte. Der Unbekannte holte sie aber nach wenigen Metern ein, brachte sie zu Boden, würgte sie und versuchte, sie zu überwältigen. In dem Moment betrat zufällig eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt, die im Rahmen der Überwachung der Corona-Verordnung öffentliche Plätze überprüfte und glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, den Friedhof. Der Täter ließ von seinem sich heftig wehrenden Opfer ab und flüchtete in Richtung Nürtinger Straße. Die 35-Jährige rief um Hilfe, rannte den beiden Polizeibeamten entgegen und schilderte, was passiert war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und Polizeihundeführern konnte der Angreifer bislang nicht gefasst werden. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort, eine Einlieferung in eine Klinik war aber nicht erforderlich.

Der unbekannte Täter wird als etwa 30 - 40 Jahre alt, 175 - 180 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte eine sportliche Statur und dunkle, lockige, nach oben stehende Haare. Vermutlich trug er Bluejeans und eine braune, lederartige Jacke. Der Mann sprach schlechtes Englisch.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter ebenfalls mit der S-Bahn aus Stuttgart kam und die Frau schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Friedhof beobachtet haben und ihr gefolgt sein könnte. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden. (ak)

Starzach (TÜ): Diebstahl von Baustellenmaterial (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter knapp 40 Pfosten und Dielen von einer Baustelle an der Eulentalstraße im Ortsteil Sulzau entwendet. Zum Abtransport der über vier Meter langen Dielen wurde vom Täter vermutlich ein entsprechendes Fahrzeug, möglicherweise auch mit Anhänger, benutzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Baustellenmaterials machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/98010, zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Jugendlichem Handy geraubt

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend überfallen und einem der beiden ein Handy geraubt worden. Die 15 und 16 Jahre alten Jungs befanden sich gegen 21 Uhr an einer Hütte beim Sportplatz Lerchenfeld in Margrethausen. Ihren Angaben nach wären fünf bis sechs vermummte Personen hinter der Hütte zu ihnen gekommen. In der Folge griffen die Täter die beiden Jugendlichen an und schlugen unter anderem mit einem Stock auf sie ein. Selbst als die Opfer auf dem Boden lagen, sollen sie mit Schlägen und Tritten malträtiert worden sein. Dem 15-Jährigen wurde während der Auseinandersetzung das Handy abgenommen. Die Täter flüchteten im Anschluss durch das Waldgebiet vermutlich in Richtung Langenwand. Die Jungs erlitten leichte Verletzungen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell