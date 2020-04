Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradfahrer übersehen, mehrere Einbrüche, Geldbörse gestohlen

Bad Urach (RT): Einbruch in Jugendhaus (Zeugenaufruf)

Zwischen Sonntag, zwölf Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt ins Jugendhaus in der Straße Am Tiergarten verschafft. Nachdem der Täter mehrere Türen aufgehebelt hatte, durchwühlte er im Inneren mehrere Räume. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach unter der Telefonnummer 07125/946870 entgegen. (rn)

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Die kurze Unachtsamkeit eines Pkw-Lenkers beim Abbiegen ist einem Motorradfahrer am Dienstagmorgen zum Verhängnis geworden. Ein 64-Jähriger war kurz nach acht Uhr mit seinem Fiat Panda auf der L 1205 von Bernhausen nach Sielmingen gefahren. Kurz nach dem Ortseingang bog er nach links auf ein Tankstellengelände ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, 26 Jahre alten Biker. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Krad-Lenker wurde durch die Kollision von seiner Honda abgewiesen und gegen den Kleinwagen geschleudert. Der 26-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Kollision war so heftig, dass an dem Fiat wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro entstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. An dem Motorrad beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. (ms)

Neuhausen/Filder (ES): In Festhalle eingebrochen

In die Festhalle in der Rupert-Mayer-Straße ist ein Unbekannter über die Osterfeiertage eingebrochen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, schlug der Einbrecher ein Fenster am Gebäude ein und gelangte so in die Halle. Dort durchsuchte er in den Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte den derzeitigen Ermittlungen zufolge, nichts gestohlen worden sein. Der hinterlassene Sachschaden fiel mit etwa 1.000 Euro allerdings beträchtlich aus. (cw)

Rottenburg-Seebronn (TÜ): Geldbörse aus Auto gestohlen

Eine auf der Mittelkonsole von außen sichtbar abgelegte Geldbörse hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Wehrgasse einen Dieb anlockt. Zwischen 16 Uhr und sieben Uhr öffnete der Unbekannte den unverschlossen geparkten Hyundai, schnappte sich den Geldbeutel, der außer einem kleineren Bargeldbetrag auch persönliche Dokumente enthielt, und machte sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg-Kiebingen TÜ): In Baustelle eingebrochen

In die Baustelle des Jugendhauses in der Neckarstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Innere nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge, ohne Beute wieder abgezogen sein. Die Höhe des Sachschadens an dem Fenster ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (cw)

