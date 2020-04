Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heckenbrand; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Heckenbrand

Der Brand einer Hecke hat am Montagabend zum Einsatz der Feuerwehr in der Verlängerung der Straße Kühsteig, in der Nähe des Häckselplatzes geführt. Gegen 20.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein, die über einen größeren Brand an der genannten Örtlichkeit berichteten. Die Feuerwehr, die mit acht Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte den etwa zehn Quadratmeter großen Brand an einer Brombeerhecke schnell löschen, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstand. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte der Grundstücksinhaber versucht, die Hecke mittels eines Gasflammers abzubrennen. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit und der starken Windböen wurde das Feuer so hoch, dass die Flammen vom gegenüberliegenden Wohngebiet Buchhalde aus wahrgenommen werden konnten. Dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich der Brand bei der derzeit herrschenden zweithöchsten Waldbrandstufe nicht auf umliegende Sträucher und Bäume ausbreitete. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Sonntag, zwölf Uhr, und Montag 13.30 Uhr, hat ein Unbekannter eine Gartenhütte im Ortsteil Neuhausen, im Bereich des Spalerbachs, aufgebrochen. Durch erheblichen Kraftaufwand gelangte der Täter ins Innere der Hütte und entwendete dort Werkzeug sowie einen Rasenmäher im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Einbruch in Bauwagen und Schuppenanlage

In einen Bauwagen in der Eninger Straße in Glems ist ein Unbekannter am Montag zwischen ein Uhr und zehn Uhr eingebrochen. Der Täter brach die Vorhängeschlösser des Bauwagens, des Nebenbaus und einer gegenüberliegenden Schuppenanlage auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, ließ er aus dem Bauwagen etliche Flaschen Baccardi Carta Blanca mitgehen. Über weiteres Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der hinterlassene Sachschaden wird auf knapp 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

St. Johann (RT): Schwer verletzte Motorradfahrerin

Schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zwischen Sirchingen und Gächingen zugezogen. Die 28-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit ihrer Honda als letzte von insgesamt drei Motorradfahrern auf der L 249 von Sirchingen herkommend in Richtung Gächingen unterwegs. Vor den Bikern fuhren zwei Pkw. Der Fahrer des vorderen Wagens, bei dem es sich um einen Ford Mondeo handelte, wollte nach links in Richtung des Skiliftes Beiwald abbiegen. Noch deutlich vor dem angekündigten Abbiegevorgang hatten die drei Kraftradfahrer bereits zum Überholen der beiden Pkw angesetzt. Der an erster Stelle fahrende, 30-jährige Lenker einer Kawasaki erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Motorrad nahezu bis zum Stillstand ab. Auch die 26-jährige Fahrerin des nachfolgenden Motorrades erkannte die Gefahr und bremste ihre Yamaha ab. Die am Schluss fahrende 28-jährige Hondafahrerin bremste zu spät und stürzte dabei. Sie schlitterte mit ihrem Motorrad auf der Fahrbahn weiter und berührte noch die beiden vorderen, langsam fahrenden Motorräder. Hierbei zog sich die 28-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an den drei Motorrädern wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. (sm)

Kirchheim unter Teck (ES): Brand eines Oldtimers

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Montagmittag auf der B 297 an der Abzweigung Zu den Schafhofäckern gewesen sein. Ein 68-Jähriger war mit seiner Ehefrau in seiner restaurierten Oldtimer-Corvette unterwegs, als er kurz vor der Abzweigung zum Schafhof Flammen im Motorraum und im Handschuhfach bemerkte. Der 68-Jährige stellte die Corvette in einer Haltebucht ab. Er und seine Frau konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die von einer Zeugin bereits alarmierte Feuerwehr Kirchheim, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten vor Ort war, löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen völlig ausbrannte. Die Corvette, an der wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 40.000 Euro entstanden war, wurde durch ein Abschleppunternehmen versorgt. Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die B 297 voll gesperrt und der Verkehr über den Schafhof abgeleitet werden. (sm)

Wendlingen am Neckar (ES): Gestürzter Radfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer am Montagmittag bei einem Sturz in der Kapellenstraße zugezogen. Der 72-Jährige fuhr kurz vor 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf Höhe der Einmündung Teckstraße. Als er von der Straße über einen Bordstein auf den Radweg fuhr, stürzte er und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt. (sm)

Altbach (ES): Radler verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der L 1204 auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße ereignet hat. Der 50-jährige Radler war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung machte er ein Handzeichen, um unmittelbar darauf nach links in die Industriestraße einzubiegen. Dabei übersah er einen Skoda, dessen 67 Jahre alter Fahrer ihn gerade überholen wollte und sich bereits auf seiner Höhe befand. Der Radler touchierte den Skoda und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (cw)

Stuttgart-Plieningen (S): Baucontainer aufgebrochen

Einen Container auf einer Baustelle entlang der L 1192 haben Unbekannte vermutlich über das lange Wochenende von Donnerstag bis Montag aufgebrochen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Flughafen bemerkte am Montag, gegen 11.45 Uhr, eine offenstehende Türe an dem Container auf einer Baustelle im Bereich des Brückenparkhauses. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte sich ein Einbrecher über die Türe gewaltsam Zutritt ins Innere des Containers verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Fußgängerin und Radfahrerin verletzt

Eine Fußgängerin und eine Radfahrerin haben sich bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Verlängerung der Weggentalstraße verletzt. Gegen 15.30 Uhr ging die 73-jährige Fußgängerin mit einer Begleiterin am rechten Rand des Feldweges in Richtung Weggentalkirche. Von hinten nahten eine 83-Jährige und ihr Begleiter auf Pedelecs und wollten an den Fußgängerinnen vorbeifahren. In diesem Moment machte die 73-Jährige unvermittelt ein paar Schritte nach links. Obwohl die E-Bike-Fahrerin lediglich in Schrittgeschwindigkeit unterwegs war, konnte sie nicht mehr ausweichen und erfasste die Fußgängerin. Durch die Kollision stürzten beide Frauen auf den Asphalt. Die Fußgängerin erlitt Schürfwunden im Gesicht und die Radfahrerin verletzte sich an der Schulter, so dass beide mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden mussten. Am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden. (sm)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Versuchter Einbruch

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag einen Einbruch in ein Firmengebäude in der Bertha-Benz-Straße vereitelt. Gegen 16.15 Uhr beobachtete er fünf Jugendliche, die an der Gebäuderückseite versuchten, mit einer Gartenschere einen Zaun zu zerschneiden, um so auf das Firmengelände zu gelangen. Als die Personen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Die alarmierten Polizisten konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Versteck im Gebüsch festnehmen. Auch die weiteren Beteiligten konnten durch die Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg identifiziert werden. Nach Durchführung der ersten erforderlichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern überstellt. (sm)

Albstadt (ZAK): Pkw übersehen

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Degerfeld-/Talgangstraße am Sonntagmittag entstanden. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Nissanfahrer die Degerfeldstraße und wollte nach links in die Talgangstraße abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Degerfeldstraße entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten, Peugeot, der von einem 66-Jährigen gelenkt wurde, und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. (sm)

Balingen (ZAK): Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine junge Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Ostermontag auf der B 27 erlitten. Die 24-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Nach der Anschlussstelle Engstlatt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 60 Metern driftete sie in den Grünstreifen zwischen der beginnenden Leitplanke und der Lärmschutzwand. Dabei geriet das Fahrzeug zunächst auf der Leitplanke in Schräglage, streifte im Anschluss an der Lärmschutzwand entlang bis es letztendlich nach weiteren über 100 Metern auf der Leitplanke zum Stehen kam. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. An ihrem Fiat war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung des Fahrzeugs wurde die B 27 bis 7.45 Uhr voll gesperrt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 38 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Hechingen (ZAK): Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 29-Jährigen, der am Montagmittag zwei Polizeibeamte angegriffen und verletzt hat. Gegen 13.15 Uhr war es in einer Wohngemeinschaft einer gemeinnützigen Einrichtung zu Streitigkeiten zwischen dem 29-Jährigen und seinem Mitbewohner gekommen, in deren Verlauf der 29-Jährige derart in der Wohnung randalierte, dass sein Mitbewohner die Polizei alarmierte. Unmittelbar nachdem die Polizeibeamten das Gebäude betraten, griff der Tatverdächtige die Beamten unvermittelt mit einem Besenstiel so heftig an, dass dieser zerbrach. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte nachfolgend überwältigt und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Beide Polizeibeamte mussten nachfolgend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Während einer von ihnen seinen Dienst anschließend fortsetzen konnte, wurde der zweite Polizeibeamte so erheblich verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. (cw)

Rückfragen bitte an:

Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell