Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Sachbeschädigung, Schlägerei, Ölunfall, Brand,Jagdwilderei, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

Auf bislang unbekannte Weise haben sich unbekannte Täter am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße verschafft. In der Wohnung wurden diverse Schränke durchwühlt. Den Tätern fiel hierbei eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld in die Hände.

Reutlingen (RT): Sachbeschädigung durch Graffiti (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Samstag, 22.00 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr ist es an einem Lagergebäude in der Wannweiler Straße 7 zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei gekommen. In einer Größe von etwa 2 auf 3 Metern wurden in pinker Farbe die Großbuchstaben "HIRV" auf die weiße Hauswand aufgebracht. Da das "V" nicht zu Ende gemalt wurde, ist es möglich, dass der oder die Täter gestört wurden, weshalb das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise bittet.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Versuchter Geldautomatenaufbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten einer Bank am Rathausplatz aufzubrechen. Sie gelangten nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und versuchten den Automaten aufzubrechen, nachdem an diesem mehrere Kabel durchtrennt wurden. Möglicherweise weil kurz vor Mitternacht dann ein Alarm ausgelöst wurde, ließ die Täterschaft vom weiteren Vorgehen ab.

Münsingen (RT): Schlägerei am Sportplatz Auingen

Am Sonntag kurz nach 22.00 Uhr ist die Polizei zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz beim Sportplatz Auingen gerufen worden. Offensichtlich hatten sich zunächst zwei Personengruppen dort zu einer verabredeten Aussprache getroffen, welche dann jedoch in Handgreiflichkeiten ausarteten. Hierbei wurden insgesamt vier Beteiligte leicht verletzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wegen dem offensichtlich bereits im Vorfeld vereinbarten Treffen zur Aussprache wurden gegen alle neun vor Ort angetroffenen Personen zudem Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Oberlenningen (ES): Ölunfall auf Betriebsgelände

Am Sonntag kurz vor 11.00 Uhr ist der Polizei von einem Passanten mitgeteilt worden, dass im Bereich der Kanalstraße ein Ölfilm auf der Lauter zu sehen sei. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um Heizöl handelte, welches aus einem defekten Heizöltank auf dem Gelände eines Betriebes in der Adolf-Scheufelen-Straße ausgelaufen war. Die Gesamtmenge des ausgelaufenen Heizöls konnte noch nicht ermittelt werden, es dürfte sich jedoch um mehrere hundert Liter gehandelt haben. Die Feuerwehr Lenningen errichtete insgesamt 4 schwimmende Ölsperren und war bis gegen 21.15 Uhr im Einsatz.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Gemeldeter Wohnungsbrand

Am Sonntag gegen 14,45 Uhr sind die Rettungskräfte alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Holder" ein Wohnungsbrand gemeldet worden war. Vor Ort wurde lediglich eine stark verrauchte Küche vorgefunden, jedoch kein offener Brand. Ursache war ein rauchender Mülleimer unterhalb der Spüle, in welchem zuvor Aschereste eines Grills entsorgt wurden. Außer dem beschädigten Mülleimer war kein Sachschaden entstanden. Die Wohnung konnte nach entsprechender Durchlüftung wieder genutzt werden.

Balingen (ZAK): Jagdwilderei (Zeugenaufruf)

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr ist in Balingen in der Verlängerung der Straße "Auf dem Heuberg" auf dem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Schiefersee ein Reh durch zwei freilaufende Hunde gerissen worden. Das Reh wurde hierbei schwer verletzt und musste durch eine Streife des Polizeireviers Balingen erlöst werden. Ein Zeuge hatte das Reh aus Richtung der Straße Steinenbühl herrennen sehen, wobei es von zwei Hunden gehetzt wurde. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald und verfing sich im Metallzaun eines umzäunten Grundstücks. Die beiden Hunde stürzten sich auf das Reh und verletzten es erheblich. Die Hunde konnte durch den Zeugen und weitere hinzukommende Spaziergänger vertrieben werden. Bei den Hunden soll es sich um ein einen schwarzen mittelgroßen Hund mit einem weißen Schwanzende und einen pudelartigen mittelgroßen braunen Hund gehandelt haben. Eine Suche nach den Hunden durch die Polizeistreife verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Hunden geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264611 zu melden

Burladingen (ZAK): Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kleinkraftradfahrer ist es am Sonntag gegen 12.40 Uhr gekommen. Der 72 -jährige Fahrer eines Pkw Toyota Yaris befuhr die Hörschwager Straße und wollte nach links in die Burghaldenstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 54 -jährigen Kleinkraftradfahrer, welcher trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Kleinkraftrad wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen, der Fahrer jedoch lediglich leicht verletzt. Am PKW ist ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden, das Kleinkraftrad erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Albstadt-Pfeffingen (ZAK): Sachbeschädigung auf Wanderparkplatz (Zeugenaufruf)

Durch eine Streife des Polizeireviers Albstadt ist am späten Samstagabend auf dem Wanderparkplatz Wünschtal ein Feuer in der dortigen Feuerstelle festgestellt und gelöscht worden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bereich des Parkplatzes. Es musste festgestellt werden, dass es sich bei dem verbrannten Gegenstand um die Traufgangtafel handelte, welche aus dem Boden gerissen und in der Feuerstelle angezündet worden ist. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die am Samstagabend in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr relevante Wahrnehmungen im Bereich der Feuerstelle des Wanderparkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PVD, Tel. 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell