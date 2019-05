POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am Montag, den 20.05.2019 in der Zeit von 16.50 Uhr bis 18.45 Uhr wurde in der Zweibrücker Straße ein Mountainbike der Marke Subsin, welches mit einem schwarzen Zahlenschloss an einer Laterne gesichert war, entwendet. Die Grundfarbe des Rahmens, des gestohlenen Fahrrades, ist dunkelgrau/schwarz. Der Markenname Subsin steht in Türkis auf dem Rahmen. Ebenso in Türkis gehalten sind die vordere Felge, der Lenker inklusive Vorbau, das vordere Ritzel sowie die hintere Radnabe. Der Sattel ist mit streifen in diesen Farben versehen. Bislang bestehen keine Täterhinweise. Das Mountainbike hat einen Wert von ca. 300 Euro. Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht hat, das Fahrrad erkennt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

