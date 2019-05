Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Rodalben (ots)

In der Zeit von Samstag 18.05.19, 22.30 Uhr bis Montag 20.05.19, 07.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße am Spiegelbrunnen einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstüre des Getränkelagers, sowie an einer Terrassentür in die Gaststätte zu gelangen. Da die Täter nicht in das Gebäude eindringen konnten, entstand lediglich ein Sachschaden an den beiden Türen in Höhe von ca. 200 Euro. Es wurde nichts entwendet. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

