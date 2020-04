Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz der Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Reutlingen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung an den Osterfeiertagen

Reutlingen (ots)

Landkreise Esslingen/Reutlingen/Tübingen/Zollernalbkreis:

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.04.2020/10.43 Uhr

43 Verstöße gegen die Corona-Verordnung haben die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen im Laufe des Ostermontags verzeichnet. Damit hielt sich die Zahl der Verstöße wie schon am Ostersonntag, als mit 24 die wenigsten Verstöße über die Feiertage verzeichnet worden waren, auch am Montag in Grenzen. Die Gesamtzahl der Vorfälle, die entsprechende Anzeigen nach sich zogen, liegt damit für den Zeitraum Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag bei rund 300. Die meisten davon - nämlich 94 - wurden am Karfreitag aktenkundig. (ak)

