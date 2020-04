Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen zieht um

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter neuer Anschrift

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ist ab kommenden Montag, 20. April 2020, unter der neuen Anschrift:

70771 Leinfelden-Echterdingen (OT Echterdingen) Burgstraße 4 Telefon 0711 / 903770

erreichbar.

Die Sanierung des bisherigen Gebäudes in Leinfelden macht den vorübergehenden Umzug an die neue Anschrift notwendig. Bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten, versehen die Beamten des Polizeipostens in Echterdingen ihren Dienst. Die bisherige Telefonnummer bleibt bestehen, sodass der Polizeiposten telefonisch wie gewohnt erreichbar bleibt.

Während der Umzugsmaßnahmen am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. April, bleibt der Polizeiposten geschlossen. In dieser Zeit wenden Sie sich bitte an das

Polizeirevier Filderstadt 70794 Filderstadt Karl-Benz-Straße 23 Telefon 0711/7091-3

oder in dringenden Fällen an die Notrufnummer 110. (cw)

