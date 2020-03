Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kripo sucht nach schwerer Brandstiftung in Kleefeld Zeugen

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute (30.03.2020) an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses am Schlegelplatz ein Feuer gelegt. Menschen sind dabei nicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Bewohner des Wohnhauses kurz nach 02:00 Uhr unabhängig voneinander durch Rauchgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Beim Blick ins Treppenhaus stand dies bereits voller Qualm. Die beiden Männer (27, 53) sowie ihre 39 Jahre alte Nachbarin verließen das Gebäude unverletzt und warteten auf der Straße auf die alarmierten Rettungskräfte.

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Demnach gehen die Beamten davon aus, dass von Unbekannten vorsätzlich ein Feuer an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses gelegt wurde. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 5.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Schlegelplatz gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover (Telefon 0511 109-5555) zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0160 97768999

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell