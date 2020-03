Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Schmierereien an Unterführung - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am heutigen Sonntag, 29.03.2020 hat die Polizei Farbschmierereien an der Mittellandkanalbrücke des Messeschnellweges festgestellt. Am Betonfundament sind mehrere Schriftzüge und Symbole, darunter vier Hakenkreuze vorgefunden worden. Nun ermittelt die Kripo.

Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizeibeamte insgesamt sieben Schmierereien in blau fest. Auf einer Breite von etwa fünf Metern wurden eine "SS-Rune" (Siegrune), vier Hakenkreuze und zweimal der Schriftzug "Sieg Heil" aufgetragen. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Nach einer Zeugenaussage waren die Graffiti bereits am Freitag, 27.03.2020, vorhanden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag oder zuvor verdächtige Personen im Bereich der Messeschnellwegbrücke über den Mittellandkanal beobachtet haben. Die Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /mr

