Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen - Suche nach geschädigtem Unfallbeteiligten auf Rewe-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2019, wurde eine Streife von einem 56-jährigen Autofahrer angesprochen. Dieser teilte mit, dass es gegen 16:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Bellingen möglicherweise zu einem Unfall mit einem blauen VW Golf gekommen sein soll. Beim Ausparken soll ein blauer VW Golf hinter dem 56-jährigen VW-Fahrer gestanden haben, woraufhin der Bremsassistent sein Auto stoppte. Einen Zusammenstoß bemerkte der 56-Jährige nicht. Auch der Fahrer des VW Golf soll sich in den Einkaufsmarkt begeben haben. Kurze Zeit später stellte der 56-Jährige jedoch an seinem Pkw einen frischen Unfallschaden mit blauen Lackantragungen fest. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, 07621 98000, sucht nun nach dem Fahrer des blauen VW Golf und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

RL

