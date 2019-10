Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Körperverletzung mit leerer Getränkekiste

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2019, gegen 10:15 Uhr, kam es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf dem Parkplatz eines Discountermarktes im Kränzliacker zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge ein 74-jähriger Mann einem 42-Jährigen eine leere Weinkiste an den Kopf geworfen haben soll. Der 42-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Zum Einsatz des Rettungsdienstes kam es nicht. Auslöser des Konfliktes soll ein Verkehrsvorfall gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 97970, sucht Zeugen, welche den Streit beobachtet haben.

LR

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Lisa Rieger

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell