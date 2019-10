Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Frontalzusammenstoß auf der L104

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Dienstagnachmittag (1. Oktober), gegen 15.00 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die L104 von Vogtsburg-Burkheim kommend in Richtung Breisach. Auf Höhe der Einmündung zum "Jägerhof" gerieten die Räder des Fahrzeugs auf den Grünstreifen des Fahrbahnrandes, was die Frau zu heftigem Gegenlenken veranlasste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam quer zum Gegenverkehr, auf der Mitte der Fahrbahn, zum Stehen. Der Fahrer eines aus Richtung Breisach entgegenkommenden Fahrzeugs konnte trotz eingeleitetem Bremsmanöver den Zusammenstoß mit dem stehenden Auto nicht mehr verhindern und pralle frontal auf die Beifahrerseite. Glück im Unglück war, dass ein Arzt samt Ausrüstung ebenfalls die L104 befuhr und den Unfallbeteiligten zu Hilfe kam. Dennoch waren die Verletzungen der Unfallverursacherin so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der andere Unfallbeteiligte wurde nur leicht verletzt.

