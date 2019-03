Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Citroën in Koblenzer Rheinau aufgebrochen

Koblenz (ots)

Ein in Höhe des Hauses Rheinau 20 in Koblenz geparkter Citroën wurde am gestrigen Sonntag, 24.03.2019, zwischen 10.30 Uhr und 11.50 Uhr aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole abgelegt war. Diese wurde später in Höhe der Südbrücke in einem Gebüsch aufgefunden. Aus dieser fehlte lediglich das Bargeld in Höhe von 40 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell