Polizeidirektion Hannover

POL-H: Streife nimmt Ladendieb beim Tanken fest

Hannover (ots)

In der Nacht zu heute (27.03.2020) haben Polizeibeamte einen 43-Jährigen im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen festgenommen, da er aus einer Tankstelle an der Göttinger Chaussee Bierflaschen entwendet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Polizisten gegen 00:40 Uhr auf das Tankstellengelände gefahren, um den Streifenwagen zu tanken. Dabei fiel ihnen der 43-jährige Hannoveraner auf, wie er mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze sowie einem Jutebeutel aus dem Verkaufsraum kam. Unmittelbar danach lief ein Tankstellenmitarbeiter (27) auf die Beamten zu und teilte mit, dass der 43-Jährige gerade etwas aus der Auslage entwendet hätte. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann von der Streifenbesatzung an der Bückeburger Allee festgenommen worden. In dem mitgeführten Einkaufsbeutel fanden die Beamten drei Bierflaschen und stellten sie sicher. Nun ermittelt die Polizei gegen den Hannoveraner wegen Ladendiebstahls und, da er bereits Hausverbot in der Tankstelle hatte, zusätzlich wegen Hausfriedensbruch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann noch in der Nacht nach Hause gehen. /now, boe

