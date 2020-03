Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26.03.2020, hat ein 35-Jähriger mit seinem Sattelzug das Stauende auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Großburgwedel und Mellendorf offenbar zu spät bemerkt und ist auf einen Lkw aufgefahren. Bei dem Unfall ist der Mann schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35-Jährige gegen 08:40 Uhr mit seinem MAN-Sattelzug auf der BAB 7, von Hannover kommend, in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Großburgwedel und Mellendorf bemerkte er das Stauende offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem vor ihm bereits stehenden DAF-Sattelzug nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde die Beifahrerseite des MAN-Lkw erheblich beschädigt. Mit einem alarmierten Rettungshubschrauber kam der schwer verletzte 35-Jährige zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Der 54-Jährige im LKW vor ihm blieb unverletzt.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB 7 in Richtung Hamburg im Bereich der Unfallstelle von 09:10 Uhr bis 10:20 Uhr voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Verkehrsunfalldienst Hannover schätzt den entstandenen Schaden auf 200.000 Euro. /has, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell