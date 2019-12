Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall - Straßenlaterne fällt um

Waldsee (ots)

Beim Rückwärtsrangieren stieß am Montag, 16.12.2019, gegen 10:30 Uhr, ein Sattelzug gegen eine Straßenlaterne in der Neuhofener Straße. Die Laterne wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und fiel schließlich auf einen unmittelbar davor geparkten PKW. Auch an diesem entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Am Sattelzug selbst war kein Schaden zu verzeichnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell